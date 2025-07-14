Нижнекамск станет домом для крупнейшего мурала с цифровым архивом и AR-технологиями

Фото: предоставлено Альфией Стихиной

В Нижнекамске стартовал масштабный проект по созданию крупнейшего паблик-арта, который объединит современное искусство, историю и передовые технологии. На проспекте Шинников фасады четырех панельных домов станут гигантским холстом для серии муралов, объединенных единым художественным сюжетом с элементами дополненной реальности и цифровым архивом.

Автором росписей выступает известный художник Артем Стефанов, прославившийся своими 3D-иллюзиями. Он уже приступил к нанесению разметки на первый фасад, обещая превратить привычные городские пейзажи в захватывающие арт-объекты. В основе сюжета муралов — глубокое переосмысление идеи Нижнекамска как «города-сада», воплощенное в гармоничном соединении природных мотивов с футуристическими, технологичными формами.

Выбор локации на проспекте Шинников не случаен: серия домов расположена на ключевой видовой точке в центре города, в непосредственной близости от парка «Семья», остановок общественного транспорта и развитой инфраструктуры. Благодаря особому углу расположения зданий, муралы будут считываться как единая цельная композиция, что напоминает классические приемы монументальной мозаики и обещает стать новой визитной карточкой Нижнекамска.

предоставлено Сергеем Потеряевым

Особой изюминкой проекта станут элементы дополненной реальности (AR). С помощью специального приложения жители и гости города смогут «оживить» муралы, погрузившись в интерактивную историю Нижнекамска. Это уникальная возможность ознакомиться с архивными материалами, посвященными становлению и развитию города, без необходимости посещения библиотек и перелистывания тысяч страниц. Вся информация будет бережно оцифрована и представлена в удобном, увлекательном формате. За AR-часть проекта отвечает казанская студия Gorizont Films, известная своей работой с документалистикой и визуальной памятью мест.

Проект активно вовлекает горожан в процесс его создания. Уже на этой неделе, в среду, 16 июля, состоится первый мастер-класс для всех желающих, где можно будет узнать о техниках паблик-арта. А 13 июля пройдет чаепитие с автором росписей Артемом Стефановым, предоставляющее отличную возможность лично пообщаться с художником, узнать о его замысле и задать интересующие вопросы.

Рената Валеева