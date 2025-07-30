Reuters: Китай проигнорирует угрозы США и продолжит покупать российскую нефть

Китай является крупнейшим покупателем российской нефти

Фото: Максим Платонов

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент предупредил Китай о возможности введения высоких пошлин на закупку российской нефти после истечения нового срока ультиматума Дональда Трампа. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Reuters.

Предупреждение прозвучало на фоне растущей обеспокоенности США по поводу продолжающихся закупок российской нефти Китаем, несмотря на введенные санкции и усилия по ограничению доходов России от продажи энергоносителей.

В ответ на предупреждение китайские представители заявили, что Китай является суверенной страной и будет принимать решения о закупках нефти, исходя из своих собственных государственных интересов.

В свою очередь Скотт Бессент заявил: «Мы не хотим ущемлять их суверенитет, поэтому они готовы платить пошлину 100 процентов». Он также напомнил, что Китай является крупнейшим покупателем российской нефти.

Кроме того, глава американского Минфина выразил недовольство тем, что КНР продолжает закупать нефть в Иране.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Китай теперь может возобновить закупки нефти у Ирана, и выразил надежду на то, что Пекин будет приобретать нефть и у Соединенных Штатов.

Рената Валеева