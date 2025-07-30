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Экологи выявили незаконную засыпку русла реки в Сабинском районе

18:48, 30.07.2025

Кроме того, инспекторы обнаружили складирование и размещение отвалов грунта в водоохранной зоне реки

Экологи выявили незаконную засыпку русла реки в Сабинском районе
Фото: взято с telegram-канала Минэкологии Татарстана

Инспекторы Северного управления Минэкологии Татарстана выявили два серьезных нарушения природоохранного законодательства в деревне Куюк Сабинского района. Об этом сообщили в пресс-службе.

В ходе мониторинга территории экологи зафиксировали, что спецтехника проводила работы по засыпке русла реки Меши без необходимой разрешительной документации. Кроме того, инспекторы обнаружили складирование и размещение отвалов грунта в водоохранной зоне реки.

взято с telegram-канала Минэкологии Татарстана

Для принятия мер реагирования все собранные материалы направлены в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

Ранее прокуратура Тукаевского района потребовала от главы сельского поселения незамедлительно ликвидировать несанкционированную свалку мусора.

Рената Валеева

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