Экологи выявили незаконную засыпку русла реки в Сабинском районе

Кроме того, инспекторы обнаружили складирование и размещение отвалов грунта в водоохранной зоне реки

Инспекторы Северного управления Минэкологии Татарстана выявили два серьезных нарушения природоохранного законодательства в деревне Куюк Сабинского района. Об этом сообщили в пресс-службе.

В ходе мониторинга территории экологи зафиксировали, что спецтехника проводила работы по засыпке русла реки Меши без необходимой разрешительной документации. Кроме того, инспекторы обнаружили складирование и размещение отвалов грунта в водоохранной зоне реки.

Для принятия мер реагирования все собранные материалы направлены в Татарскую природоохранную межрайонную прокуратуру.

Ранее прокуратура Тукаевского района потребовала от главы сельского поселения незамедлительно ликвидировать несанкционированную свалку мусора.

Рената Валеева