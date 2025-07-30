Прокуратура обязала власти Тукаевского района убрать несанкционированную свалку у деревни Новотроицкое
Совместная проверка прокуратуры и экологов выявила крупную свалку отходов площадью 116 кв. м и объемом более 40 кубических метров
Прокуратура Тукаевского района Татарстана потребовала от главы сельского поселения незамедлительно ликвидировать несанкционированную свалку мусора, обнаруженную вблизи деревни Новотроицкое. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Совместная проверка прокуратуры и экологов выявила крупную свалку отходов площадью 116 кв. м и объемом более 40 кубических метров. Среди отходов, загрязняющих территорию, обнаружены мебель, пластик, стекло и металл.
В соответствии с законодательством ответственность за уборку несанкционированных свалок возлагается на органы местного самоуправления. Власти обязаны оперативно устранить нарушение, очистить территорию и обеспечить соблюдение законов об охране окружающей среды.
В Арском районе ликвидированы две несанкционированные свалки, обнаруженные инспекторами Северного управления.
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