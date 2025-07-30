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Банк России опубликовал курс валют на четверг, 31 июля

17:42, 30.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 31 июля
Фото: Рената Валеева

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 31 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Евро подешевел на 0,05 рубля, доллар — на 0,38 рубля, а юань — на 0,06 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,83 рубля;
  • евро — 94,95 рубля;
  • юань — 11,37 рубля.
Рената Валеева

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