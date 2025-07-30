В Арском районе Татарстана ликвидировали две незаконные свалки
Одна из свалок находилась возле деревни Верхняя Ура и занимала площадь 2500 квадратных метров, а другая — 150 квадратных метров
В Арском районе успешно ликвидированы две несанкционированные свалки, обнаруженные инспекторами Северного управления, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.
- Одна из свалок находилась возле деревни Верхняя Ура и занимала площадь 2500 квадратных метров, а другая — 150 квадратных метров.
На данный момент все нарушения устранены и территория очищена от мусора.
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