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В Арском районе Татарстана ликвидировали две незаконные свалки

10:52, 30.07.2025

Одна из свалок находилась возле деревни Верхняя Ура и занимала площадь 2500 квадратных метров, а другая — 150 квадратных метров

В Арском районе Татарстана ликвидировали две незаконные свалки
Фото: Динар Фатыхов

В Арском районе успешно ликвидированы две несанкционированные свалки, обнаруженные инспекторами Северного управления, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики.

  • Одна из свалок находилась возле деревни Верхняя Ура и занимала площадь 2500 квадратных метров, а другая — 150 квадратных метров.

На данный момент все нарушения устранены и территория очищена от мусора.

Анастасия Фартыгина

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