В Казани изменено движение троллейбусов из-за повреждения контактной сети

Временно изменено движение троллейбусных маршрутов № 6, 8, 11, 12

Фото: Динар Фатыхов

В связи с повреждением контактной сети на участке улиц Павлюхина — Назарбаева временно изменено движение троллейбусных маршрутов № 6, 8, 11, 12, проходящих через Танковое кольцо. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Пассажирам, планирующим поездки на данных маршрутах, рекомендуется заранее учитывать изменения при планировании своего маршрута.

О восстановлении движения по обычному расписанию будет сообщено дополнительно.

Ранее было приостановлено движение трамвая №8 на улице Химической в Казани из-за обрыва контактного провода.

Рената Валеева