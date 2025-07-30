В Казани изменено движение троллейбусов из-за повреждения контактной сети
Временно изменено движение троллейбусных маршрутов № 6, 8, 11, 12
В связи с повреждением контактной сети на участке улиц Павлюхина — Назарбаева временно изменено движение троллейбусных маршрутов № 6, 8, 11, 12, проходящих через Танковое кольцо. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.
Пассажирам, планирующим поездки на данных маршрутах, рекомендуется заранее учитывать изменения при планировании своего маршрута.
О восстановлении движения по обычному расписанию будет сообщено дополнительно.
Ранее было приостановлено движение трамвая №8 на улице Химической в Казани из-за обрыва контактного провода.
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