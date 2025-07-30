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В Казани временно приостановлено движение трамвая №8

15:25, 30.07.2025

Инцидент произошел в результате проезда негабаритного транспортного средства

В Казани временно приостановлено движение трамвая №8
Фото: Реальное время

Движение трамвая №8 временно приостановлено на улице Химической в Казани из-за обрыва контактного провода. Инцидент произошел в результате проезда негабаритного транспортного средства, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

— Уважаемые пассажиры! На улице Химической произошел обрыв контактного провода из-за проезда негабаритного транспортного средства. Движение трамвая 8-го маршрута временно приостановлено. На месте работают специалисты предприятия. Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится в сообщении.

предоставлено МУП «Метроэлектротранс»

В Казани движение трамваев маршрутов №3, 5, 5а будет закрыто 2 и 3 августа.

Рената Валеева

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