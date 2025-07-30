Россияне переплатили за шенгенские визы почти 6 млрд рублей

Отмена упрощенного визового режима и увеличение стоимости виз существенно снизили доступность поездок в Европу для многих граждан России

Фото: Рената Валеева

Жители России с 2022 по 2024 год переплатили за шенгенские визы около 5,8 млрд рублей. Общие траты россиян на оформление виз за этот период составили 11,2 млрд рублей, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Евростата.

Такие потери связаны с отменой упрощенного визового режима с Европой в 2022 году, что привело к увеличению стоимости виз и усложнению процедуры их получения.

В 2024 году расходы россиян на шенгенские визы достигли примерно 5 млрд рублей, что значительно превышает показатели предыдущего года (3,9 млрд рублей).

Несмотря на рост расходов, количество выданных шенгенских виз в 2024 году увеличилось на 21% по сравнению с 2023 годом, составив 542 тысячи. Однако этот показатель значительно ниже допандемийных уровней. В 2019 году шенгенские визы получили около 4 млн россиян.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отмена упрощенного визового режима и увеличение стоимости виз существенно снизили доступность поездок в Европу для многих граждан России. К примеру, стоимость визы в Грецию выросла с примерно 5 тысяч рублей до 11 тысяч рублей. Это привело к снижению туристического потока и увеличению финансовых затрат для тех, кто все же планирует посетить страны шенгенской зоны.

Россия в 2025 году намерена отменить визы для граждан Мьянмы, Иордании и Бахрейна.



Рената Валеева