Россия планирует отмену виз для Мьянмы, Иордании и Бахрейна в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Россия в 2025 году намерена отменить визы для граждан Мьянмы, Иордании и Бахрейна. Об этом сообщил Никита Кондратьев, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития, в интервью ТАСС.

Кондратьев уточнил, что проект соглашения об отмене виз с Мьянмой почти завершен.

— Есть решение правительства на нашем уровне, есть решение правительства Мьянмы. Ждем очередную встречу наших лидеров. Я думаю, на Восточном экономическом форуме соглашение с Мьянмой подпишем, — добавил он.

Он также сообщил, что проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном находятся на высокой стадии проработки. Кроме того, Россия заинтересована в заключении безвизового соглашения с Саудовской Аравией и Малайзией, что может значительно увеличить туристический поток из этих стран.

Напомним, что Испания введет транзитные визы для россиян с 12 июля. Такая виза не дает права въезда на территорию стран Шенгенского соглашения.

Анастасия Фартыгина