В Татарстане стартовал прием заявлений для голосования на выборах раиса по месту нахождения

Проголосовать по технологии «Мобильный избиратель» можно на любом избирательном участке по всей территории Татарстана, а также на экстерриториальном избирательном участке в Москве

Фото: Дарья Пинегина

С 30 июля начался прием заявлений для голосования на выборах раиса Татарстана по месту фактического нахождения — заработал механизм «Мобильный избиратель». Этот сервис позволяет гражданину проголосовать, если место его нахождения в день голосования не совпадает с местом регистрации.

— «Мобильный избиратель» — это удобный сервис, которым в ходе выборов пользуются тысячи избирателей. Например, вы работаете или учитесь в Казани, а прописаны в Нурлате или Азнакаево. Или в Единый день голосования, 14 сентября, вы будете в Москве — там тоже можно будет проголосовать на специально организуемом избирательном участке на территории Полномочного представительства Республики Татарстан (г. Москва, 3-й Котельнический пер., д. 13/15, стр. 1), — рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Подать заявление о голосовании по месту фактического нахождения и проголосовать там, где удобно, можно с 30 июля по 10 сентября через портал госуслуг, в офисах МФЦ и в территориальных избирательных комиссиях республики. В участковых избирательных комиссиях заявления будут принимать с 3 по 10 сентября. При подаче заявления в офисах МФЦ, ТИК и УИК при себе необходимо иметь паспорт, а при подаче через портал госуслуг — должна быть подтверждена учетная запись на нем. Стоит помнить, что заявление о голосовании по месту нахождения можно подать только один раз, если избиратель подал несколько таких заявлений, учитываться будет только первое.

Проголосовать по технологии «Мобильный избиратель» на любом избирательном участке по всей территории Республики Татарстан, а также на экстерриториальном избирательном участке в Москве можно только на выборах раиса Татарстана, на дополнительных выборах депутата Государственного совета Республики Татарстан по одномандатному округу №18 (г. Набережные Челны) — только в пределах избирательного округа. На выборах депутатов представительных органов муниципальных образований использование механизма «Мобильный избиратель» не предусмотрено.