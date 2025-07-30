Милонов предложил защитить исторические символы России юридическим статусом
Черно-желто-белый «имперский флаг» и «Николаевский флаг» образца 1914 года до сих пор не имеют четкого юридического статуса
Депутат Виталий Милонов обратился к главе Геральдического совета при президенте РФ Георгию Вилинбахову с предложением разработать специальный юридический статус для бывших государственных и исторических символов России. Об этом сообщает ТАСС.
Милонов подчеркивает, что в последнее время различные геральдические символы и предметы, олицетворяющие историю России и ее победы, приобрели «особое значение для всей страны».
В качестве примеров депутат приводит черно-желто-белый «имперский флаг» и «Николаевский флаг» образца 1914 года, отмечая, что эти исторические символы до сих пор не имеют четкого юридического статуса.
— Прошу вас оценить идею разработки специального юридического режима для бывших государственных и исторических символов нашей страны, чтобы исключить их возможное очернение, оскорбление или искажение, — говорится в письме Милонова.
По мнению депутата, создание и внедрение такого правового режима позволит защитить историю России от манипуляций и попыток искажения.
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