Милонов предложил защитить исторические символы России юридическим статусом

Черно-желто-белый «имперский флаг» и «Николаевский флаг» образца 1914 года до сих пор не имеют четкого юридического статуса

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Виталий Милонов обратился к главе Геральдического совета при президенте РФ Георгию Вилинбахову с предложением разработать специальный юридический статус для бывших государственных и исторических символов России. Об этом сообщает ТАСС.

Милонов подчеркивает, что в последнее время различные геральдические символы и предметы, олицетворяющие историю России и ее победы, приобрели «особое значение для всей страны».

В качестве примеров депутат приводит черно-желто-белый «имперский флаг» и «Николаевский флаг» образца 1914 года, отмечая, что эти исторические символы до сих пор не имеют четкого юридического статуса.

— Прошу вас оценить идею разработки специального юридического режима для бывших государственных и исторических символов нашей страны, чтобы исключить их возможное очернение, оскорбление или искажение, — говорится в письме Милонова.

По мнению депутата, создание и внедрение такого правового режима позволит защитить историю России от манипуляций и попыток искажения.

Рената Валеева