Чернышенко отметил Татарстан в вопросах подготовки кадров для туриндустрии

На сегодняшний день более 200 высших учебных заведений и 300 колледжей по всей стране ведут подготовку специалистов для индустрии туризма и гостеприимства

Фото: Динар Фатыхов

В рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» Россия развивает кадровый потенциал для туристической отрасли. Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников рассказали о текущей ситуации и перспективах, особо отметив роль Татарстана в подготовке специалистов для этой сферы. Об этом пишет пресс-служба Кабмина.

На сегодняшний день более 200 высших учебных заведений и 300 колледжей по всей стране ведут подготовку специалистов для индустрии туризма и гостеприимства. Более 320 тысяч человек получают профильное образование в данной области. Приемная кампания в вузах и учреждениях СПО продолжается: абитуриенты уже подали заявления в конкурсные группы по направлениям, связанным с туризмом, в вузы — около 130 тысяч, в учреждения СПО — порядка 120 тысяч.

— Президент Владимир Путин поставил задачу увеличить турпоток к 2030 году до 140 миллионов человек в год. Для достижения этой цели в рамках нацпроекта реализуются масштабные инвестиционные проекты. Подготовка профильных специалистов для туристической сферы имеет ключевое значение. В 2025 году выделено более 80 тысяч бюджетных мест для вузов и СПО по направлению «Туризм и гостеприимство», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В настоящее время в туротрасли занято порядка 1 млн человек. В 2024 году образовательные организации выпустили около 55 тысяч специалистов, включая более 6,4 тысячи выпускников вузов и свыше 48 тысяч специалистов со средним профессиональным образованием.

Для повышения качества кадрового обеспечения отрасли туризма в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» созданы федеральные ресурсные центры подготовки кадров. Один из таких центров, играющий ключевую роль в подготовке специалистов, расположен в Татарстане.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 2023 года в федеральных центрах прошли обучение более 11 тысяч человек, а до конца 2025 года планируется подготовить еще около 6,5 тысячи специалистов. В их числе управляющие гостиничными комплексами, экскурсоводы и специалисты в сфере сервиса.

В частности, в Федеральном ресурсном центре подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства РГУТИС более половины программ направлены на развитие кадрового потенциала в отельной сфере и индустрии общественного питания, включая оптимизацию работы средств размещения.

В дополнение к этому, в Казани, на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, функционирует центр развития кадрового потенциала. Этот центр готовит высококвалифицированных специалистов, способных создавать территории, привлекательные для инвесторов и туристов.



Рената Валеева