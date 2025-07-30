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Роскомнадзор заблокировал Speedtest из-за угроз безопасности

12:50, 30.07.2025

Причиной для принятия такого решения стали выявленные угрозы безопасности работы сети связи и российского сегмента интернета

Роскомнадзор заблокировал Speedtest из-за угроз безопасности
Фото: Динар Фатыхов

Роскомнадзор ограничил доступ к сервису Speedtest, который измеряет скорость и качество интернет-соединения. Об этом сообщили в ведомстве, уточнив, что блокировка произошла в соответствии с Постановлением Правительства России №127 от 12 февраля 2020 года.

Причиной для принятия такого решения стали выявленные угрозы безопасности работы сети связи и российского сегмента интернета. Ведомство подчеркнуло, что защита национальной сети является приоритетом.

В прошлом году депутат Госдумы Антон Горелкин выразил сомнения в надежности Speedtest. Он уточнил, что сервис, который позиционируется как мировой стандарт измерения скорости, на самом деле может собирать информацию о конфигурации сетей для американских спецслужб.

Анастасия Фартыгина

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