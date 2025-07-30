Российские силы ПВО сбили 133 украинских дрона за сутки
Также сбиты две управляемые авиабомбы
Минобороны России сообщило, что за последние сутки были уничтожены 133 беспилотника, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Также сбиты две управляемые авиабомбы.
В официальном отчете министерства говорится: «Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».
Кроме того, ночью системы ПВО перехватили три украинских дрона, которые находились над несколькими российскими регионами.
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