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Российские силы ПВО сбили 133 украинских дрона за сутки

12:24, 30.07.2025

Также сбиты две управляемые авиабомбы

Российские силы ПВО сбили 133 украинских дрона за сутки
Фото: Дарья Пинегина

Минобороны России сообщило, что за последние сутки были уничтожены 133 беспилотника, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Также сбиты две управляемые авиабомбы.

В официальном отчете министерства говорится: «Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Кроме того, ночью системы ПВО перехватили три украинских дрона, которые находились над несколькими российскими регионами.

Анастасия Фартыгина

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