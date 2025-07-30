Скончался Пол Марио Дэй, первый вокалист Iron Maiden

Его карьера охватывала множество проектов, включая группы More, Wildfire и Sweet

Пол Марио Дэй, первый вокалист культовой легендарной метал-группы Iron Maiden, скончался на 69-м году жизни. Его карьера охватывала множество проектов, включая группы More, Wildfire и Sweet. Дэй переехал в Австралию в 80-х годах, где продолжал заниматься музыкой, пишет Billboard.

После Iron Maiden Дэй продолжил свою карьеру в группах More и Wildfire, а затем стал фронтменом реформированной версии Sweet. Гитарист группы Энди Скотт вспоминал: «Когда Пол пришел на прослушивание, мы больше не искали вокалиста». Концерты Sweet в Австралии прошли с полными залами и привели к успеху в Европе.

Дэй оставил значительный след в истории британского хеви-метала и стал любимцем поклонников рок-музыки благодаря своим запоминающимся выступлениям.

Напомним, что 22 июля после продолжительной борьбы с прогрессирующей болезнью Паркинсона скончался 76-летний Оззи Осборн. Его супруга Шэрон Осборн ранее в этом году сообщила о том, что Оззи больше не может ходить.

