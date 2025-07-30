В Госдуму внесут законопроект об обязательном оснащении автобусов кондиционерами

Сейчас только 40% автобусов в крупных городах оборудованы кондиционерами

Фото: Екатерина Петрова

В Госдуму внесут законопроект, который обяжет автобусы на 22 и более пассажиров оснащать системами кондиционирования и обогрева. Инициатором проекта стал депутат Дмитрий Гусев из партии «Справедливая Россия — За правду», пишет РИА «Новости».

Проект направлен на улучшение условий поездок, особенно в регионах с жарким климатом, где температура летом превышает +30 градусов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это решение поможет обеспечить комфорт для пассажиров.

Кроме того, законопроект расширяет полномочия региональных властей в области контроля за техническим состоянием общественного транспорта. Теперь они будут обязаны следить за соблюдением требований к системам охлаждения и обогрева в автобусах.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Дмитрий Гусев подчеркнул, что сейчас только 40% автобусов в крупных городах оборудованы кондиционерами.

— Мы хотим, чтобы поездка в автобусе была не испытанием, а нормальной частью дня. Особенно в жарких регионах. Наш законопроект — спасение для пассажиров при минимальной нагрузке на перевозчиков. Если закон примут, он поможет качественно изменить стандарты общественного транспорта в России, — добавил депутат.

Напомним, что в Казани более чем на 50% выросли продажи вентиляторов и кондиционеров.



Анастасия Фартыгина