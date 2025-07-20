В Казани более чем на 50% выросли продажи вентиляторов и кондиционеров
Также вырос спрос на бассейны, чаны и купели
Продажи вентиляторов в Казани за последнюю неделю выросли на 58%. Об этом сообщают аналитики «Авито».
Чаще всего казанцы покупали напольные вентиляторы, на которые пришлось 69% продаж. Их средняя стоимость составила 1 500 рублей. На втором месте — настольные модели, которые стали покупать чаще на 53%. Стоимость составляет в среднем 1 200 рублей.
Кондиционеры за последнюю неделю также стали покупать чаще — на 57%. Большинство покупателей предпочитает настенные (82%) — их продажи за неделю выросли на 43%.
Также за последние два месяца выросли продажи бассейнов, чанов и купелей на 82%.
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