В Казани более чем на 50% выросли продажи вентиляторов и кондиционеров

Также вырос спрос на бассейны, чаны и купели

Фото: Максим Платонов

Продажи вентиляторов в Казани за последнюю неделю выросли на 58%. Об этом сообщают аналитики «Авито».

Чаще всего казанцы покупали напольные вентиляторы, на которые пришлось 69% продаж. Их средняя стоимость составила 1 500 рублей. На втором месте — настольные модели, которые стали покупать чаще на 53%. Стоимость составляет в среднем 1 200 рублей.

Кондиционеры за последнюю неделю также стали покупать чаще — на 57%. Большинство покупателей предпочитает настенные (82%) — их продажи за неделю выросли на 43%.

Также за последние два месяца выросли продажи бассейнов, чанов и купелей на 82%.

Дарья Сайфиева