Житель Нижнекамска получил 6 лет за оправдание терроризма в интернете

По данным ФСБ, он размещал свои комментарии к видео, в которых пропагандировал радикальные идеи

Фото: Динар Фатыхов

Управление ФСБ по Татарстану пресекло деятельность 26-летнего жителя Нижнекамска, который публично оправдывал террористическую деятельность. Молодой человек распространял в интернете видеоматериалы, призывающие к насилию на религиозной почве.

По данным ФСБ, он размещал свои комментарии к видео, в которых пропагандировал радикальные идеи. На основании собранных доказательств было возбуждено уголовное дело по статьям о публичных призывах к терроризму и возбуждении ненависти.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал его виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете, на срок 2 года и 6 месяцев.

Также накануне в Дагестане задержали двоих сторонников международной террористической организации.



Анастасия Фартыгина