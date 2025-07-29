В Дагестане задержали двоих сторонников международной террористической организации

В качестве членов организации участники собирали деньги через интернет для покупки военного оборудования, оружия и боеприпасов

В Дагестане задержаны два человека, подозреваемые в участии в деятельности международной террористической организации, запрещенной в России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Следователи возбудили уголовные дела против задержанных за содействие террористической деятельности и организацию действий террористической группы.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год участники находились в Египте и поддерживали идеи создания всемирного халифата. В качестве членов организации они собирали деньги через интернет для покупки военного оборудования, оружия и боеприпасов.

После возвращения в Россию в мае 2024 года оба мужчины были задержаны правоохранительными органами и помещены под стражу.

Также в Новосибирской области задержаны сторонники террористической организации.



Анастасия Фартыгина