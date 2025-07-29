В Альметьевском районе Татарстана пресекли незаконное снятие плодородного слоя почвы

В ходе обследования было установлено, что работы проводились с использованием спецтехники: погрузчика и грузового автомобиля

Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана пресекли незаконное снятие и вывоз плодородного слоя почвы с двух земельных участков в Альметьевском районе. Общая площадь поврежденных участков составила более 900 квадратных метров, сообщили в пресс-службе.

В ходе обследования было установлено, что работы проводились с использованием спецтехники: погрузчика и грузового автомобиля.

В настоящее время экологи рассчитывают размер ущерба, причиненного окружающей среде. Материалы по факту правонарушения переданы в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

Виновным грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления).

В Новошешминском районе проведена рекультивация участка земли, загрязненного нефтепродуктами.

Рената Валеева