В Новошешминском районе рекультивировали загрязненный нефтепродуктами участок земли
В июне в ведомство поступило обращение от жителя села Новошешминск, сообщившего о загрязнении почвы
В Новошешминском районе проведена рекультивация участка земли, загрязненного нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.
В июне в ведомство поступило обращение от жителя села Новошешминск, сообщившего о загрязнении почвы.
Инспекторы Волжско-Камского управления оперативно выехали на место и отобрали пробы почвы для анализа.
— По результатам анализов в почве были выявлены превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в 3,3 раза, — говорится в сообщении Минэкологии.
После вынесенного экологами предостережения исполком Новошешминского района провел работы по рекультивации загрязненной территории.
— На сегодня территория находится в надлежащем экологическом состоянии, нарушений не обнаружено, — заключили в пресс-службе министерства.
Прокуратура Пестречинского района Татарстана провела проверку соблюдения экологического и земельного законодательства, в результате которой была выявлена незаконная свалка твердых бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения.
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