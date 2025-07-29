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В Новошешминском районе рекультивировали загрязненный нефтепродуктами участок земли

15:48, 29.07.2025

В июне в ведомство поступило обращение от жителя села Новошешминск, сообщившего о загрязнении почвы

В Новошешминском районе рекультивировали загрязненный нефтепродуктами участок земли
Фото: Реальное время

В Новошешминском районе проведена рекультивация участка земли, загрязненного нефтепродуктами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

В июне в ведомство поступило обращение от жителя села Новошешминск, сообщившего о загрязнении почвы.

Инспекторы Волжско-Камского управления оперативно выехали на место и отобрали пробы почвы для анализа.

— По результатам анализов в почве были выявлены превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в 3,3 раза, — говорится в сообщении Минэкологии.

После вынесенного экологами предостережения исполком Новошешминского района провел работы по рекультивации загрязненной территории.

— На сегодня территория находится в надлежащем экологическом состоянии, нарушений не обнаружено, — заключили в пресс-службе министерства.

Прокуратура Пестречинского района Татарстана провела проверку соблюдения экологического и земельного законодательства, в результате которой была выявлена незаконная свалка твердых бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения.

Рената Валеева

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