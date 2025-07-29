«Сибур Холдинг» увеличил объем размещения облигаций до 40 млрд рублей
Финальный ориентир ставки купонов по облигациям установлен на уровне 13,95% годовых
«Сибур Холдинг» увеличил объем размещения биржевых облигаций серии 001P-07 до 40 млрд рублей. Об этом сообщает «Прайм».
Финальный ориентир ставки купонов по облигациям установлен на уровне 13,95% годовых.
Компания во вторник провела сбор заявок инвесторов на облигации с погашением через три с половиной года и ежемесячными купонами. Первоначально планировалось разместить облигации на сумму не менее 20 млрд рублей, однако высокий спрос со стороны инвесторов позволил вдвое увеличить объем размещения.
Техническая часть размещения запланирована на 1 августа. Агентом по размещению выступает ИК «Табула Раса».
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