Новости промышленности

10:14 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Сибур Холдинг» увеличил объем размещения облигаций до 40 млрд рублей

21:11, 29.07.2025

Финальный ориентир ставки купонов по облигациям установлен на уровне 13,95% годовых

«Сибур Холдинг» увеличил объем размещения облигаций до 40 млрд рублей
Фото: Артем Дергунов

«Сибур Холдинг» увеличил объем размещения биржевых облигаций серии 001P-07 до 40 млрд рублей. Об этом сообщает «Прайм».

Финальный ориентир ставки купонов по облигациям установлен на уровне 13,95% годовых.

Компания во вторник провела сбор заявок инвесторов на облигации с погашением через три с половиной года и ежемесячными купонами. Первоначально планировалось разместить облигации на сумму не менее 20 млрд рублей, однако высокий спрос со стороны инвесторов позволил вдвое увеличить объем размещения.

Техническая часть размещения запланирована на 1 августа. Агентом по размещению выступает ИК «Табула Раса».

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПромышленностьЭкономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также