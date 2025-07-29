Жители Казани столкнулись с отключением газа из-за изношенности дымоходов

По данным городских властей, на сегодня в Казани насчитывается 53 проблемных дома, в которых газ отключен полностью или частично

Фото: Александра Шарафиева

Жители нескольких домов в Казани столкнулись с отключением газовых колонок, вызванным изношенностью дымоходов и вентиляционных каналов. По словам жительницы дома №9 по улице Чкалова, проживающей там уже полвека, такая ситуация возникла впервые. Газ был отключен в середине мая, лишив жителей возможности нормально помыться и приготовить еду, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Теперь не помыться, не приготовить еду, греем воду в кастрюле. Кипятим, идем в ванную, наливаем в тазик, как в бане, просто так вот мы обливаемся и моемся все, — жалуется жительница одного из домов.



По данным городских властей, на сегодня в Казани насчитывается 53 проблемных дома, в которых газ отключен полностью или частично. В зоне риска находятся более 2 тысяч хрущевок, оборудованных герметичными пластиковыми окнами, что создает дополнительную опасность при эксплуатации газового оборудования.

В качестве решения проблемы предлагаются два варианта: подключение домов к индивидуальным тепловым пунктам или герметизация дымоходов. Однако оба варианта являются дорогостоящими и требуют значительных работ по модернизации систем водоснабжения.



Управляющие компании обязаны проверять вентиляционные каналы и дымоходы не реже трех раз в год. Однако, по данным Госжилинспекции, в некоторых районах Казани эти требования не выполняются. К примеру, в ЖКХ Авиастроительного и Московского районов нарушения не исправляются, в связи с этим в отношении руководителей были составлены административные протоколы и направлены материалы в суд для рассмотрения вопроса о дисквалификации.

Власти обещают вернуть газоснабжение во все 53 проблемных дома до конца года, работы по ремонту завершены в 40 домах.



Рената Валеева