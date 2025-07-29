МВД опровергло слухи о запрете праворульных автомобилей в России

В 2024 году ДТП с участием праворульных автомобилей составили более 10% от общего числа аварий

Фото: Рената Валеева

МВД России опровергло появившуюся в СМИ информацию о планируемом запрете на покупку, продажу и эксплуатацию праворульных автомобилей в рамках Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

— Данные сведения не соответствуют действительности, — подчеркнула Волк.

По словам представителя МВД, акцент в стратегии будет сделан на просветительской работе с водителями праворульных автомобилей, а также на механизмах адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей дорожного движения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что проект стратегии предлагает пересмотреть подходы к допуску к участию в дорожном движении праворульных транспортных средств на основе оценки рисков, связанных с их эксплуатацией. Отмечалось, что в последние годы увеличился импорт автомобилей из восточных стран, что привело к росту аварийности с их участием. В 2024 году доля ДТП с участием праворульных автомобилей составила более 10% от общего числа аварий. В МВД подчеркнули, что эти обстоятельства могут негативно повлиять на безопасность дорожного движения в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Рената Валеева