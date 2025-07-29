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Банк России опубликовал курс валют на среду, 30 июля

18:14, 29.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на среду, 30 июля
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на среду, 30 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Евро вырос на 1,79 рубля, доллар — на 2,64 рубля, а юань — на 0,3 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 82,22 рубля;
  • евро — 94,998 рубля;
  • юань — 11,43 рубля.
Рената Валеева

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