Банк России опубликовал курс валют на среду, 30 июля
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на среду, 30 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Евро вырос на 1,79 рубля, доллар — на 2,64 рубля, а юань — на 0,3 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 82,22 рубля;
- евро — 94,998 рубля;
- юань — 11,43 рубля.
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