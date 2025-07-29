«Почта России» восстановила работу сайта и приложения после сбоя

Об этом говорится в официальном сообщении компании

Фото: Мария Зверева

«Почта России» сообщила о полном восстановлении работы всех своих ресурсов, включая сайт и мобильное приложение. Об этом говорится в официальном сообщении компании в телеграм-канале.

— Все ресурсы «Почты» функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение — все надежно, безопасно, под контролем, — говорится в сообщении.

Напомним, что днем во вторник пользователи сообщали о проблемах с доступом к сайту «Почты России». Страница не загружалась как в мобильной, так и в десктопной версии. При попытке зайти на сайт возникали длительные задержки, а затем появлялось сообщение об ошибке.

Корреспондент «Реального времени» подтвердил возобновление работы всех сервисов.

Рената Валеева