В приложении «Почта России» произошел массовый сбой
За последний час зафиксировано 104 обращения
Пользователи сообщают о масштабном сбое в работе «Почты России». По данным, поступающим от клиентов, не открывается сайт компании.
По информации сервиса мониторинга сбоев, за последний час зафиксировано 136 обращений.
Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы, Московской области, Тверской области, Санкт-Петербурга, Тывы и Ярославской области.
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