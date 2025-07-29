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В приложении «Почта России» произошел массовый сбой

17:03, 29.07.2025

За последний час зафиксировано 104 обращения

В приложении «Почта России» произошел массовый сбой
Фото: Максим Платонов

Пользователи сообщают о масштабном сбое в работе «Почты России». По данным, поступающим от клиентов, не открывается сайт компании.

По информации сервиса мониторинга сбоев, за последний час зафиксировано 136 обращений.

скриншот с сайта downdetector.com

Наибольшее количество жалоб поступает из Москвы, Московской области, Тверской области, Санкт-Петербурга, Тывы и Ярославской области.

Рената Валеева

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