Кабмин поддержал новые основания для увольнения иностранцев

Инициатива призвана устранить правовую неопределенность при увольнении иностранных работников в связи с региональными ограничениями на их привлечение

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Правительство России поддержит законопроект, предложенный депутатами Госдумы от фракции «Новые люди», который предусматривает расширение перечня оснований для увольнения иностранных граждан. Об этом свидетельствует копия отзыва Кабмина, оказавшаяся в распоряжении РИА «Новости». Однако законопроект поддержан с условием доработки.



— Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания, — говорится в документе.



Инициатива призвана устранить правовую неопределенность при увольнении иностранных работников в связи с региональными ограничениями на их привлечение. С 2014 года регионы России имеют право устанавливать ограничения на привлечение иностранных работников, приезжающих в страну на основании визы. Работодатели обязаны сокращать численность иностранных работников в соответствии с этими мерами.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Нарушение региональных ограничений влечет за собой серьезные штрафы (до 1 млн рублей) или приостановку деятельности. Однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора.

Предлагается включить региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан, что, по мнению авторов законопроекта, позволит урегулировать правовые вопросы и повысить эффективность исполнения региональных нормативных актов.

В Казани сотрудники МВД и УФСВНГ провели проверку в кафе на улице Сафиуллина, в ходе которой было проверено 120 иностранных граждан из стран Средней Азии.

Рената Валеева