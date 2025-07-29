Кабмин поддержал новые основания для увольнения иностранцев
Инициатива призвана устранить правовую неопределенность при увольнении иностранных работников в связи с региональными ограничениями на их привлечение
Правительство России поддержит законопроект, предложенный депутатами Госдумы от фракции «Новые люди», который предусматривает расширение перечня оснований для увольнения иностранных граждан. Об этом свидетельствует копия отзыва Кабмина, оказавшаяся в распоряжении РИА «Новости». Однако законопроект поддержан с условием доработки.
— Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания, — говорится в документе.
Инициатива призвана устранить правовую неопределенность при увольнении иностранных работников в связи с региональными ограничениями на их привлечение. С 2014 года регионы России имеют право устанавливать ограничения на привлечение иностранных работников, приезжающих в страну на основании визы. Работодатели обязаны сокращать численность иностранных работников в соответствии с этими мерами.
Нарушение региональных ограничений влечет за собой серьезные штрафы (до 1 млн рублей) или приостановку деятельности. Однако действующее трудовое законодательство не предусматривает региональные запреты как основание для расторжения трудового договора.
Предлагается включить региональные ограничения в перечень оснований для увольнения иностранных граждан, что, по мнению авторов законопроекта, позволит урегулировать правовые вопросы и повысить эффективность исполнения региональных нормативных актов.
В Казани сотрудники МВД и УФСВНГ провели проверку в кафе на улице Сафиуллина, в ходе которой было проверено 120 иностранных граждан из стран Средней Азии.
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