Тренер сборной России по баскетболу назвал причины поражения от Ирана в товарищеском матче

Россияне уступили со счетом 67:70

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Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич назвал промахи с открытых позиций и недостаточную сыгранность команды причинами поражения от сборной Ирана в товарищеской игре, состоявшейся в понедельник в Химках. Россияне уступили со счетом 67:70.

— К сожалению, мы потерпели поражение. Мы допустили слишком много промахов — порядка десяти открытых бросков. Соперник же промазал за игру один такой бросок. Нам просто не надо промахиваться из открытых позиций, — заявил Лукич в интервью ТАСС.

В составе национальной команды выступили игроки казанского УНИКСа — Андрей Лопатин и Михаил Беленицкий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тренер отметил, что сыгранность сборной Ирана оказалась выше, так как команда провела семь игр за лето. «Было видно, что они лучше сыгранны, чем мы», — добавил он.

Российская сборная постарается взять реванш в предстоящем товарищеском матче против Ирана, который состоится 30 июля также в Химках.

Рената Валеева