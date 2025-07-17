В Пестречинском районе обнаружена незаконная свалка — ущерб оценен в 3,5 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Пестречинского района Татарстана провела проверку соблюдения экологического и земельного законодательства, в результате которой была выявлена незаконная свалка твердых бытовых отходов на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка, проведенная с привлечением контролирующих органов, установила, что организация — собственник земельного участка, расположенного вблизи села Надеждино, использовала его не по целевому назначению. Вместо ведения сельскохозяйственной деятельности на участке была организована свалка твердых бытовых отходов. Кроме того, зафиксированы факты закапывания мусора в плодородный слой почвы.

По предварительной оценке, размер вреда, причиненного загрязнением почвы, превысил 3,5 миллиона рублей.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила в отношении собственника земельного участка дела об административных правонарушениях по двум статьям:

ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению);

ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель).

Кроме того, прокуратура внесла представление с требованием устранить выявленные нарушения и провести рекультивацию загрязненного участка.

Ранее в редакцию «Реального времени» обратились жители села Надеждино Пестречинского района с жалобой на создавшуюся свалку. Она образовалась по соседству с их домами в ближайшем овраге. Подробнее — в материале.

Рената Валеева