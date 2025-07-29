Пчеловоды Татарстана должны зарегистрировать свои пасеки до 1 сентября

За несвоевременную регистрацию предусмотрены штрафы: до 5 тыс. рублей для индивидуальных пчеловодов и до 20 тыс. рублей для организаций

Фото: Реальное время

Пчеловоды Татарстана обязаны внести данные о своих пасеках в федеральную систему «Хорриот» до 1 сентября. Каждый улей получит уникальный код, а владельцы оформят необходимые ветеринарные документы. Эта мера направлена на защиту здоровья пчел и улучшение качества меда. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В деревне Бай Буляк уже прошла цифровая регистрация одной из старейших пасек района. Равиль Тухбатуллин, продолжатель семейного дела, уточнил: «Номера прикрепили, пасеку посмотрели. И теперь мы можем спокойно пасеку смотреть и мед продавать».

На данный момент в Тукаевском районе зарегистрировано 317 из 2300 пчелосемей. Однако многие пчеловоды не спешат с оформлением, опасаясь возможных налогов. Главный ветеринарный врач района Ленар Хайбуллин успокаивает: «Пока такого факта, что пришел налог, я не слышал».

Реальное время / realnoevremya.ru

Регистрация начинается с обращения в ветеринарную службу, которая проверяет пасеку и вносит данные в систему. Это поможет аграриям избежать отравления пчел при химобработках полей. Хайбуллин предупреждает: «Каждый пчеловод должен пройти регистрацию до 1 сентября. В худшем случае будут наказания».

За несвоевременную регистрацию предусмотрены штрафы: до 5 тыс. рублей для индивидуальных пчеловодов и до 20 тыс. рублей для организаций. Регистрация бесплатная и упрощает процесс получения ветеринарных документов и легальную реализацию продукции. Время на оформление не займет больше часа, но остается всего несколько дней до окончания срока.

В этом году пчеловоды Татарстана столкнулись с новыми вызовами: массовая гибель пчел в четырех районах республики, аномально холодные ночи во время цветения липы, а также рост фальсифицированного меда на рынке. Климатические сбои уже третий год подряд снижают урожайность в регионе, а аграрии усугубляют кризис в отрасли. Как меняется пчеловодство в условиях климатических аномалий и можно ли еще доверять магазинному меду — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина