Источник: Денисенко близок к переходу в «Ак Барс»

Российский нападающий возвращается из Северной Америки

Нападающий Григорий Денисенко близок к подписанию контракта с «Ак Барсом», сообщает «Чемпионат». Ожидается, что стороны придут к соглашению в ближайшее время.

По данным источника, «Ак Барс» и «Локомотив», которому принадлежат права на хоккеиста, согласовали условия сделки. Клубы находятся на решающей стадии переговоров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Денисенко провел последние пять лет в Северной Америке. 25-летний нападающий в 2018 году был задрафтован «Флоридой», в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) хоккеист дебютировал в 2020 году.

Всего в НХЛ форвард успел сыграть 34 матча с учетом плей-офф Кубка Стэнли за «Флориду», «Вегас» и «Нэшвилл». На этом пятилетнем отрезке россиянин набрал 7 (0+7) очков. В АХЛ Денисенко провел 243 матча с учетом плей-офф и отличился 159 (64+95) результативными баллами.

Зульфат Шафигуллин