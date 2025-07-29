Источник: Денисенко близок к переходу в «Ак Барс»
Российский нападающий возвращается из Северной Америки
Нападающий Григорий Денисенко близок к подписанию контракта с «Ак Барсом», сообщает «Чемпионат». Ожидается, что стороны придут к соглашению в ближайшее время.
По данным источника, «Ак Барс» и «Локомотив», которому принадлежат права на хоккеиста, согласовали условия сделки. Клубы находятся на решающей стадии переговоров.
Денисенко провел последние пять лет в Северной Америке. 25-летний нападающий в 2018 году был задрафтован «Флоридой», в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) хоккеист дебютировал в 2020 году.
Всего в НХЛ форвард успел сыграть 34 матча с учетом плей-офф Кубка Стэнли за «Флориду», «Вегас» и «Нэшвилл». На этом пятилетнем отрезке россиянин набрал 7 (0+7) очков. В АХЛ Денисенко провел 243 матча с учетом плей-офф и отличился 159 (64+95) результативными баллами.
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