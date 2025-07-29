Татарстанец Шлейхер и Терновой вышли в финал ЧМ по прыжкам в воду с 10 метров

Первую строчку заняли китайские спортсмены Чэн Цзылун и Чжу Цзыфэн с результатом 423,33 балла

Фото: Динар Фатыхов

Прыгуны в воду Руслан Терновой и Никита Шлейхер успешно пробились в финал чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. В предварительном раунде они набрали 407,91 балла, что позволило им занять второе место.

Первую строчку заняли китайские спортсмены Чэн Цзылун и Чжу Цзыфэн с результатом 423,33 балла.

Чемпионат мира проходит с 11 июля по 3 августа, и в этом году турниры были перенесены из Казани. Российские атлеты участвуют в соревнованиях под нейтральным флагом.

Напомним, что Никита Шлейхер стал чемпионом России в прыжках в воду с трехметрового трамплина.



Анастасия Фартыгина