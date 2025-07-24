Более 20 млрд рублей потратили в Казани на зарплаты госслужащих в первом полугодии 2025 года

Всего в городе насчитывается 37 369 работников муниципальных учреждений и 1644 муниципальных служащих

Фото: Артем Дергунов

Расходы на оплату труда госслужащих в Казани за первое полугодие 2025 составили более 20 млрд рублей. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном портале муниципальных и правовых актов республики.

Всего к концу первого полугодия в Казани насчитывается 1644 муниципальных служащих, 37 369 работников муниципальных учреждений. На оплату труда первых было потрачено 1,1 млрд рублей, вторых — 20,1 млрд рублей.

Напомним, что в 2024 году на оплату муниципальных служащих потратили 2,1 млрд рублей, а работников муниципальных учреждений — 32,1 млрд рублей.

Маргарита Бондаренко