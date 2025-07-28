Нарушения при добыче полезных ископаемых выявлены на реке Каме в Татарстане
Нарушителям природоохранного законодательства грозят штрафы, размер которых может достигать одного миллиона рублей
Инспекторы Прикамского управления выявили многочисленные нарушения в ходе обследования акватории реки Камы, где ведется добыча общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) и проводятся дноуглубительные работы. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.
В ходе рейда экологи проверили 45 лицензионных участков.
Среди выявленных нарушений:
- незаконная добыча ОПИ на несогласованных участках;
- отсутствие подключения специализированной техники к системе «ГЛОНАСС +112»;
- работа специализированной техники без необходимых документов.
Материалы по всем выявленным нарушениям переданы в полицию Набережных Челнов и Камскую транспортную прокуратуру для дальнейшего разбирательства и принятия мер.
Нарушителям природоохранного законодательства грозят штрафы, размер которых может достигать одного миллиона рублей. Проверка направлена на предотвращение незаконной добычи полезных ископаемых и обеспечение соблюдения экологических требований при проведении работ на реке Каме.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».