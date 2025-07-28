Нарушения при добыче полезных ископаемых выявлены на реке Каме в Татарстане

Нарушителям природоохранного законодательства грозят штрафы, размер которых может достигать одного миллиона рублей

Инспекторы Прикамского управления выявили многочисленные нарушения в ходе обследования акватории реки Камы, где ведется добыча общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) и проводятся дноуглубительные работы. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана.

В ходе рейда экологи проверили 45 лицензионных участков.

Среди выявленных нарушений:

незаконная добыча ОПИ на несогласованных участках;

отсутствие подключения специализированной техники к системе «ГЛОНАСС +112»;

работа специализированной техники без необходимых документов.

Материалы по всем выявленным нарушениям переданы в полицию Набережных Челнов и Камскую транспортную прокуратуру для дальнейшего разбирательства и принятия мер.

Нарушителям природоохранного законодательства грозят штрафы, размер которых может достигать одного миллиона рублей. Проверка направлена на предотвращение незаконной добычи полезных ископаемых и обеспечение соблюдения экологических требований при проведении работ на реке Каме.

Рената Валеева