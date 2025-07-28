Пенсионерка потеряла более 63 млн рублей, поверив мошенникам

Под предлогом получения новых ключей от домофона мошенник убедил женщину назвать код из СМС-сообщения

Фото: Максим Платонов

Жительница Москвы лишилась крупной суммы денег, доверившись мошенникам, представившимся сотрудниками сервиса домофонов и Роскомнадзора. Общая сумма ущерба составила более 63,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По информации правоохранительных органов, злоумышленник начал с того, что позвонил пенсионерке, представившись сотрудником сервисной службы, и сообщил о предстоящей замене домофона в ее доме. Под предлогом получения новых ключей от домофона мошенник убедил женщину назвать код из СМС-сообщения.

Впоследствии пенсионерке позвонили лжесотрудники Роскомнадзора и сообщили о краже ее персональных данных и оформлении доверенностей на ее имя и имя ее супруга. Они убедили женщину в необходимости перевести все сбережения на «безопасный» счет, чтобы избежать их потери.

Поверив мошенникам, пенсионерка в течение пяти дней следовала их указаниям и перевела злоумышленникам $200 тысяч, 20 тысяч евро, 4 млн рублей, а также передала 5 кг золота. Общая стоимость похищенного имущества составила свыше 63,7 млн рублей.

Рената Валеева