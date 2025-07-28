Роскомнадзор: сообщения о компрометации данных клиентов «Аэрофлота» не подтверждены

Там добавили, что ожидают информации от «Аэрофлота»

Роскомнадзор (РКН) заявил, что пока не подтверждает сообщения хакеров о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» в результате атаки на ее информационные системы. Об этом пишет ТАСС.

— Роскомнадзор следит за ситуацией. Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании пока не подтверждаются фактами, — сообщили в ведомстве.

В РКН также добавили, что ожидают информации от «Аэрофлота» и примут решение о необходимости проведения проверки с учетом всех обстоятельств.

Напомним, что сегодня утром «Аэрофлот» предупредил о вынужденной корректировке расписания рейсов из-за сбоя в информационных системах. Позже в СМИ появилась информация о том, что две хакерские группировки взяли на себя ответственность за взлом инфраструктуры авиакомпании.



Рената Валеева