Банк России опубликовал курс валют на вторник, 29 июля
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 29 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Евро опустился на 0,14 рубля, доллар вырос на 0,03 рубля, а юань — на 0,05 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,58 рубля;
- евро — 93,21 рубля;
- юань — 11,12 рубля.
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