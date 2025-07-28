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Банк России опубликовал курс валют на вторник, 29 июля

17:37, 28.07.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 29 июля
Фото: Рената Валеева

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 29 июля. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Евро опустился на 0,14 рубля, доллар вырос на 0,03 рубля, а юань — на 0,05 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,58 рубля;
  • евро — 93,21 рубля;
  • юань — 11,12 рубля.
Рената Валеева

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