Сотрудник стройфирмы в Казани предстанет перед судом за гибель рабочего от удара током

После окончания смены машинист-экскаваторщик пошел в душ и случайно задел ногой провода, находившиеся под напряжением

Фото: Максим Платонов

В Казани сотрудник строительной фирмы обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в Следкоме России по Татарстану.

По версии следствия, обвиняемый, будучи ответственным за организацию охраны труда на строительной площадке, допустил использование в душевой комнате нагревательного прибора, на который подавалось электричество через неизолированные провода.

24 апреля 2025 года, после окончания смены, машинист-экскаваторщик пошел в душ и случайно задел ногой провода, находившиеся под напряжением. В результате мужчина получил смертельный удар электротоком и скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание, предусмотренное статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Рената Валеева