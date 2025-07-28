Reuters: поддерживаемая «Роснефтью» индийская компания подала в суд на Microsoft

Nayara Energy заявляет, что Microsoft приостановила доступ к лицензированному ПО, нарушив условия контракта

Фото: Динар Фатыхов

Индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, совладельцем которой является «Роснефть», подала иск в Высокий суд Дели против корпорации Microsoft. Причиной стал внезапный отказ в доступе к лицензированным программным сервисам, несмотря на то что все обязательства по оплате были выполнены. По утверждению компании, блокировка парализовала работу критически важной инфраструктуры и нарушила условия контракта.

В иске Nayara Energy требует немедленного восстановления доступа к программному обеспечению и временного судебного запрета на дальнейшие отключения до окончательного решения по делу. Компания подчеркивает, что Microsoft отключила возможность пользоваться удаленными сервисами без предварительного уведомления.

Хотя в иске не указаны конкретные суммы предполагаемых убытков, в Nayara Energy заявили, что отключение сервисов негативно отразилось на всех ключевых операциях, включая переработку нефти и логистику. По оценке компании, действия Microsoft нарушили базовые принципы делового взаимодействия и создали угрозу стабильности технологических процессов.

Артем Гафаров