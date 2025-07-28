За первое полугодие 2025 года в Татарстане 27 зданий признали объектами культурного наследия

Организована историко-культурная экспертиза для включения в реестр еще 138 объектов археологии и архитектуры

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

С начала 2025 года в Татарстане 27 зданий получили статус объектов культурного наследия. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН.

В список объектов ОКН вошло здание рабочей больницы при заводе товарищества «Братья Крестовниковы» на улице Ватутина в Казани, здание женской гимназии в Бугульме, построенное в 1909 году.

В список объектов культурного наследия также вошли часовня-прозекторская XIX века на Кремлевской улице в Казани, церковь Кирилло-Белозерская в селе Каймары Высокогорского района, Черемшанская крепость и другие здания.

Также организована государственная историко-культурная экспертиза для обоснования целесообразности включения в реестр еще 138 выявленных объектов археологии и архитектуры.

Дарья Сайфиева