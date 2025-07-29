Сегодня в Татарстане ожидается до +29 градусов

Будет переменная облачность, преимущественно без осадков

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +16 градусов. Днем ожидается от +24 до +29 градусов. В Казани воздух прогреется до +28 градусов.



Галия Гарифуллина