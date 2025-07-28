Руководство фирмы в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 259 млн рублей

По версии следствия, директор и учредитель фирмы в 2020—2023 годах вносили в налоговые декларации фальшивые сведения

Фото: Ирина Плотникова

Руководство фирмы в Татарстане подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 259 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК России по Татарстану.



По версии следствия, директор и учредитель фирмы в 2020—2023 годах вносили в налоговые декларации и другие документы сведения о фиктивных взаимоотношениях с 16 контрагентами и уклонялись от уплаты НДС и налога на прибыль.

Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Дарья Сайфиева