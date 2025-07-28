Льготы по налогу на имущество физлиц в России превысили 52,5 млрд рублей

За год их размер увеличился на 6 млрд

Фото: Динар Фатыхов

Льготы по налогу на имущество физлиц в России в 2024 году превысили 52,5 млрд рублей, узнало «Реальное время» из свежих данных Федеральной налоговой службы. По сравнению с 2023 годом, их размер вырос более чем на 6 млрд — с 46 млрд.

Размер льгот по налогу на имущество физлиц в России стабильно растет. В 2020 году этот показатель составлял 34 млрд. В 2022 году он превысил отметку в 40 млрд (40,9 млрд). В 2024 году льготы оказались выше 50 млрд.

В Поволжье динамика наблюдается аналогичная. Льготы в ПФО в 2024 году составили 8,3 млрд, а в Татарстане — 1,5 млрд.

Артем Гафаров