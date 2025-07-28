В Татарстане произошло 250 происшествий на объектах газоснабжения

В 28 случаях выявлены признаки отравления угарным газом

Фото: Максим Платонов

С начала года в Татарстане произошло 250 происшествий на объектах газоснабжения. Об этом сообщает Госжилинспекция.

В 28 случаях выявлены признаки отравления угарным газом, 68 ЧП произошло из-за негерметичности соединений. В остальных случаях аварии связаны с разрушением дымоходов, угрозами взрыва от жителей и тд.



Также регулярно фиксируются случаи самовольной установки водонагревательных газовых колонок и последующего попадания воды в газопровод. Такие случаи были зафиксированы в Казани (11) и в Альметьевске (13).



Иногда причиной ЧП становится перепланировка в случаях, когда жильцы объединяют кухню и жилую комнату, устанавливают герметичные окна, принудительную вытяжку выводят в вентиляционный канал.



Кроме того на объектах газоснабжения зафиксировано 59 пожаров, один из них произошел из-за самовольной замены газового оборудования.

Дарья Сайфиева