Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира в Монреале

Казанская теннисистка одолела испанку Кристину Букшу в трех сетах

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг престижного турнира WTA 1000 в Монреале. В первом матче на соревнованиях россиянка одолела испанскую оппонентку Кристину Букшу.

Матч длился 2 часа 41 минуту и закончился победой Кудерметовой со счетом 5:7, 6:2, 7:5. За это время уроженка Казани сделала 9 эйсов, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.

Во втором круге соревнований Вероника Кудерметова сыграет с сербкой Ольгой Данилович. При этом ее младшая сестра Полина Кудерметова вылетела из турнира, уступив Сьюзан Ламенс из Нидерландов.

Ранее Вероника Кудерметова выиграла Уимблдон в парном разряде, выступая с бельгийкой Элизой Мертенс.

Зульфат Шафигуллин