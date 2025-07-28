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Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира в Монреале

10:24, 28.07.2025

Казанская теннисистка одолела испанку Кристину Букшу в трех сетах

Вероника Кудерметова пробилась во второй круг турнира в Монреале
Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг престижного турнира WTA 1000 в Монреале. В первом матче на соревнованиях россиянка одолела испанскую оппонентку Кристину Букшу.

Матч длился 2 часа 41 минуту и закончился победой Кудерметовой со счетом 5:7, 6:2, 7:5. За это время уроженка Казани сделала 9 эйсов, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов.

скриншот из видео «Veronika Kudermetova vs. Samantha Stosur | 2020 Hobart First Round | WTA Highlights» с канала «WTA»

Во втором круге соревнований Вероника Кудерметова сыграет с сербкой Ольгой Данилович. При этом ее младшая сестра Полина Кудерметова вылетела из турнира, уступив Сьюзан Ламенс из Нидерландов.

Ранее Вероника Кудерметова выиграла Уимблдон в парном разряде, выступая с бельгийкой Элизой Мертенс.

Зульфат Шафигуллин

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