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В Казани 2 и 3 августа будет остановлена треть трамвайных маршрутов

09:11, 28.07.2025

Ограничение вводится из-за проведения работ по замене сетей теплоснабжения под трамвайными путями по ул. Тукая

В Казани 2 и 3 августа будет остановлена треть трамвайных маршрутов
Фото: Динар Фатыхов

В Казани движение трамваев маршрутов 3, 5, 5а будет закрыто 2 и 3 августа. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Ограничение вводится из-за проведения АО «Татэнерго» работ по замене сетей теплоснабжения под трамвайными путями по ул. Г. Тукая.

— Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут, — сообщили в ведомстве.

Дарья Сайфиева

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