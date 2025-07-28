В Казани 2 и 3 августа будет остановлена треть трамвайных маршрутов
Ограничение вводится из-за проведения работ по замене сетей теплоснабжения под трамвайными путями по ул. Тукая
В Казани движение трамваев маршрутов 3, 5, 5а будет закрыто 2 и 3 августа. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Ограничение вводится из-за проведения АО «Татэнерго» работ по замене сетей теплоснабжения под трамвайными путями по ул. Г. Тукая.
— Приносим извинения за доставленные неудобства и просим заранее планировать свой маршрут, — сообщили в ведомстве.
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