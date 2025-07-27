В Татарстане мужчину обвинили в попытке дать взятку судебному приставу
Обвиняемый попытался передать 300 тысяч рублей судебному приставу
В Татарстане местный житель стал фигурантом уголовного дела за покушение на дачу взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.
По версии следствия, его автомобиль был арестован в рамках исполнительного производства и должен был быть выставлен на торги.
Чтобы вернуть машину, обвиняемый попытался передать 300 тысяч рублей судебному приставу. Он надеялся получить помощь в передаче автомобиля на ответственное хранение и продлить сроки торгов.
В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.
Накануне Советский райсуд Казани избрал меру пресечения трем гаишникам, подозреваемым в освобождении водителя-наркомана от ответственности за взятку в 100 тыс. рублей.
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