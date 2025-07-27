В Татарстане мужчину обвинили в попытке дать взятку судебному приставу

Обвиняемый попытался передать 300 тысяч рублей судебному приставу

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане местный житель стал фигурантом уголовного дела за покушение на дачу взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

По версии следствия, его автомобиль был арестован в рамках исполнительного производства и должен был быть выставлен на торги.

Чтобы вернуть машину, обвиняемый попытался передать 300 тысяч рублей судебному приставу. Он надеялся получить помощь в передаче автомобиля на ответственное хранение и продлить сроки торгов.

В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

Накануне Советский райсуд Казани избрал меру пресечения трем гаишникам, подозреваемым в освобождении водителя-наркомана от ответственности за взятку в 100 тыс. рублей.



Анастасия Фартыгина