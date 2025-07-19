Начотделения ДПС ГАИ Казани арестовали по делу о взятке в 100 тысяч

Майору Александру Григорьеву суд избрал домашний арест, двум инспекторам ДПС — содержание в СИЗО

архив. Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Советский райсуд Казани избрал меру пресечения трем гаишникам, подозреваемым в освобождении водителя-наркомана от ответственности за взятку 100 тысяч рублей. По данным «Реального времени», двое из суда отправились в СИЗО, один — под домашний арест.

Под стражу суд заключил инспекторов ДПС Владислава Школьникова и Ильшата Султанова.

Майору полиции Александру Григорьеву, служившему до задержания начальником отделения ДПС отдела ГИБДД УВД Казани, по ходатайству следователя 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ избрали домашний арест. Ему уже предъявлено обвинение в получении взятки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», сам Григорьев настаивает — денег не получал, но полномочия превысил.

Напомним, по версии СК и ФСБ, в ночь на 15 апреля 2023 года патрульный экипаж ДПС остановил на улице Сахарова Porsche Panamera под управлением бизнесмена-москвича и обратил внимание на неадекватное поведение водителя. Тот признался — употребил синтетический наркотик. Ему сообщили — вопрос можно решить, но не с инспекторами, и предложили подключить знакомых.

В результате обошлось без задержания, эвакуации авто и санкций в виде лишения прав, но сначала москвича свозили на медицинское освидетельствование, где, по фабуле обвинения, анализ мочи за водителя сдал инспектор и, конечно, оказался чист. За эту «амнистию» для наркомана Григорьеву, на тот момент замкомандира первой роты полка ДПС УВД Казани, передали 100 тысяч рублей через посредника, а тот поделился частью взятки с инспекторами, полагают силовики.